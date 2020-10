Verso nuovo dpcm: prevista stretta per bar e ristoranti, stop a palestre e piscine

Il governo al lavoro per un nuovo DPCM con misure ancora più restrittive per arginare la pandemia. Stop a palestre, piscine e cinema. Chiuse anche le sale bingo. Ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie chiusi la domenica e nei giorni festivi. Durante la settimana dovrebbero invece restare aperti dalle 5 alle 18. Le nuove misure entreranno in vigore il 26 ottobre. "Le prossime settimane si preannunciano molto complesse, non possiamo abbassare la guardia", ha dichiarato il premier, Giuseppe Conte, aggiungendo. "Se non proteggiamo la salute non possiamo proteggere l'economia". Tutti i cittadini sono invitati a restare nel proprio comune.

