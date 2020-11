Verso la nuova stretta, iniziata riunione tra Boccia e Regioni

Il ministro Speranza in video collegamento: entro lunedì il nuovo Dpcm

Milano, 1 nov. (LaPresse) - Non sarà un lockdown, ma entro lunedì verrà firmato un nuovo Dpcm con misure più restrittive per frenare l'impennata di contagi da Covid-19. È iniziata la riunione di coordinamento convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia con le Regioni, l'Anci e l'Upi; in collegamento anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Tra i presidenti Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Attilio Fontana (Lombardia), Massimilia Fedriga (Fvg), Giovanni Toti (Liguria), Donato Toma (Molise), Michele Emiliano (Puglia), Vincenzo De Luca (Campania), Donatella Tesei (Umbria), Marco Marsilio (Abruzzo), Alberto Cirio, Luca Zaia (Veneto) ed Eugenio Giani (Toscana) Presenti anche Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, e Michele De Pascale, presidente Upi.

