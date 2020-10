Verso il coprifuoco anche in Campania

"Sto per scrivere un'ordinanza che prevede un po' di restrizioni per 2 settimane considerato l'alto tasso di contagi nella Regione". E' quanto spiega Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione Calabria, in un audio inviato a consiglieri e assessori, del quale LaPresse è entrata in possesso.

L'ordinanza prevede per le scuole di passare alla dad per superiori e medie, mentre rimane la didattica in presenza per primarie e asili. E' previsto un coprifuoco notturno dalle 24 alle 5.

"Siamo nei periodi invernali, non c’è molto movimento, ma questa potrebbe essere una delle limitazioni più indicative", conclude Spirlì.

