Valle d'Aosta in allarme: è la prima regione per incidenza contagi

La Valle d'Aosta è la regione con la maggiore incidenza del coronavirus negli ultimi 7 giorni ogni 100mila abitanti. Il dato (al 26 ottobre) per la Valle d'Aosta è 565,79, davanti alla Liguria, 324,51. La regione è prima anche per percentuale di persone testate risultate positive, 51,99%, davanti alla Liguria, 40,52%; per percentuale di tamponi positivi, 28,5%, davanti all'Umbria, 26,7%; per ricoveri ogni 100mila abitanti, 59,7, davanti alla Liguria, 50,8; per decessi ogni 100mila abitanti, 6,37, davanti alla Liguria, 4,06. È quanto emerge dai dati elaborati da Paolo Spada, chirurgo vascolare all'ospedale Humanitas nella rubrica 'Numeri in pillole' sulla pagina Facebook 'Pillole di ottimismo'.



