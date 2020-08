Vaccino Covid, al via sperimentazione sui volontari allo Spallanzani

Allo Spallanzani di Roma al via la sperimentazione sul vaccino anti Covid sul primo volontario Italiano. "Se tutto andrà bene potremo averlo entro la primavera", annuncia il direttore sanitario dell'ospedale Francesco Vaia. In Italia casi ancora in risalita 1210 ieri e 7 morti, Lombardia e Lazio le regioni con più contagi, il 60% dei quali di rientro. Il governatore del Lazio Zingaretti chiede responsabilità: "Non è corretto che si scarichino sul personale sanitario i pericoli del Coronavirus, senza il senso di responsabilita' di tutti rischiamo di ritornare indietro". Negli Stati Uniti intanto Trump autorizza il trattamento al plasma e chiede ai guariti di donarlo. In Ucraina positiva Yulia Tymoshenko, l'ex premier è in condizioni serie, con febbre molto alta.