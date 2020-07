Usa, positiva la fidanzata di Donald Trump Jr.

La fidanzata di Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, è risultata positiva al coronavirus. Lo riferisce il New York Times. Guilfoyle, attiva nella raccolta fondi a favore della rielezione del presidente, ha viaggiato assieme al compagno in South Dakota, dove il capo della Casa Bianca si trova per le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza. Dopo il test positivo, per precauzione, la coppia ha deciso di fare ritorno sulla costa orientale.

Guilfoyle, che non accusava sintomi e continua a essere in buona salute, non è mai stata a stretto contatto con l'entourage del presidente. Donald Trump Jr. è risultato negativo ai primi test, ma si sta comunque isolando e ha annullato gli eventi pubblici che aveva previsto.

