Ue, Commissione dà cifre Sure: all'Italia 27,4 miliadi di aiuti

La Commissione europea ha presentato al Consiglio Ue le sue proposte per lo schema Sure. Si prevede stanziare 81,4 miliardi complessivi a 15 Stati membri, tra cui l'Italia, destinati a preservare l'occupazione. Come anticipato dal commissario Paolo Gentiloni, al Belpaese andrebbero 27,4 miliardi di euro. Si tratta della cifra più elevata tra i fondi che arriverebbero. La Spagna dovrebbe invece riceverne 21,3 miliardi, al Belgio andrebbero 7,8, alla Repubblica Ceca 2, alla Grecia 2,7 , la Croazia 1, la Romania 4, alla Slovenia 1,1, alla Polonia 11,2. Agli altri Paesi interessanti, infine, andrebbero meno di un miliardo. Si attende ora il via libera dal Consiglio, dopodiché verranno accesi prestiti ai Paesi "a termini favorevoli", spiega il comunicato.

"Oggi la Commissione Ue propone il primo pacchetto di 81 miliardi per Sure, il sostegno ai meccanismi tipo cassa integrazione. Destinatari 15 Paesi, 27 miliardi per l'Italia. L'Europa per il lavoro", ha commentato su Twitter il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. A stretto giro è arrivato il commento del ministro dell'economia, Roberto Gualtieri che ha sottolineato come quella destinata all'Italia è la cifra maggiore "fra quelle assegnate ai diversi Stati europei". "La decisione di implementazione che è stata approvata oggi, e che sarà adottata a breve dal Consiglio, fa esplicito riferimento alle principali misure attuate dal Governo per sostenere il lavoro e l’occupazione: dalla Cassa integrazione per tutti i lavoratori dipendenti alle indennità per i lavoratori autonomi di vario tipo, i collaboratori sportivi, i lavoratori domestici e quelli intermittenti, dal fondo perduto per autonomi e imprese individuali al congedo parentale, dal voucher baby sitter alle misure per i disabili, dal credito di imposta sanificazione a quello ‘Adeguamento Covid’", ha spiegato ancora Gualtieri che ha poi aggiunto: "È un apprezzamento alle politiche messe in campo in questi mesi dal Governo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, che sono state ritenute importanti e degne di essere pienamente sostenute, e un riconoscimento della scelta che abbiamo fatto di varare misure molto ampie che sono pressoché integralmente finanziate".

