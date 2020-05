Ue, Austria e altri 3 paesi: "Recovery Fund con prestiti"

Austria, Danimarca, Svezia e Olanda lanciano la controproposta sul Recovery Fund in alternativa al piano franco-tedesco. "Non possiamo essere d'accordo con strumenti o misure che portino a una mutualizzazione del debito o ad aumenti significativi del bilancio dell'Ue", si legge nel documento dei cosiddetti 'Paesi frugali', mentre Francia e Germania avevano ipotizzato 500 miliardi di elargizioni a fondo perduto. "Proponiamo quindi un fondo temporaneo di aiuti di emergenza una tantum per sostenere la ripresa economica e rendere i nostri settori sanitari resistenti alle possibili ondate future" di coronavirus, prosegue ancora il paper, riportato dai media austriaci, in cui si parla di un fondo per due anni con prestiti a condizioni favorevoli.

