Trend dei contagi stabile, 259 i nuovi positivi in Italia. 30 i decessi

Continua a essere stabile il trend dei contagi da coronavirus in Italia. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute segnala un incremento di 259 nuovi casi nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, 156 dei quali in Lombardia (il 60%). In cinque regioni non sono segnalati nuovi contagi. I decessi sono stati 30 per un totale che sale a quota 34.708. Gli attualmente malati in Italia sono 17.638 mentre i guariti/dimessi hanno raggiunto quota 187.615. Tornano a salire i pazienti in terapia intensiva seppur lievemente: sono 2 in più rispetto a ieri.

