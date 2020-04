Tornano ad aumentare i decessi da Covid e diminuiscono i guariti. In flessione rispetto a ieri l'incremento di casi totali

In aumento secondo i dati diramati dalla Protezione Civile oggi i decessi da Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 333, ieri erano stati 260. E diminuiscono i guariti che oggi sono 1.696 oggi rispetto ai 1.808 di ieri, dunque 112 vittime in più. In flessione invece i i casi totali che registrano un più 1.739 contro i 2.324 di domenica. Occorre però evidenziare che è basso il numero dei tamponi effettuati, solo 32 mila. Continua a migliorare la situazione nelle terapie intensive ma anche questo dato è peggiore di quello di ieri registrando un meno 53.

Gli incrementi più importanti sono sempre, nell'ordine, quelli di Lombardia con + 590 totali, Piemonte con + 278 e Emilia Romagna +212. Anche per quanto riguarda ii decessi, il dato peggiore è quello lombardo con 124 nuove vittime, poi Piemonte 55 e Emilia Romagna 45

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata