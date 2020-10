Tornano a scendere i casi in Italia ma con molti meno tamponi

Scende la curva del contagio in Italia ma come ogni lunedì a fronte di un numero più basso di tamponi. I nuovi positivi registrati sono 17.012 contro gli oltre 21 mila di ieri ma i test processati sono solo 124.686 contro gli oltre 161 mila di 24 ore fa. Il rapporto casi/tamponi sale al 13,6%.

I decessi tornano a crescere: oggi sono 141. Aumentano ancora le persone in terapia intensiva: sono 1284, 76 in più di ieri. I ricoverati con sintomi in totale sono 12.997.

La Lombardia resta la regione con il maggior numero di casi, 3.570, davanti alla Toscana con 2.171

