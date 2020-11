Tornano a salire i contagi in Italia: 37.978 i casi, le vittime sono 636

In calo il numero dei nuovi ricoverati in terapia intensiva (+89) e dei ricoveri ordinari (+429)

Tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: sono 37.978 quelli comunicati dal ministero della Salute a fronte di 234.672 tamponi processati. Ieri erano 32961 con 225640 test. Torna a 16,2% il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Crescono anche le vittime che sono 636, mentre ieri erano 623. In calo invece il numero dei nuovi ricoverati in terapia intensiva (+89) e dei ricoveri ordinari (+429).

Le regione più colpita è ancora la Lombardia che sfiora i 10mila casi in 24 ore (+9291). Seguono Piemonte (+4787) e Campania (+4065).

