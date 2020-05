Tornano a crescere i contagi in Italia, i decessi sono quasi il doppio di ieri

Torna a crescere il numero dei decessi per il coronavirus in Italia. Sono stati 162 nelle ultime 24 ore contro i 99 di ieri per un totale che tocca quota 32.169. In aumento anche i nuovi contagi, +813, a fronte però di un numero di tamponi (63.158) quasi doppio rispetto a sole 24 ore fa. Lo si legge nel nuovo bollettino della Protezione civile.

In calo ancora i pazienti nelle terapie intensive (-33) e gli attualmente positivi: 1.424 in meno rispetto a ieri grazie anche a oltre 2 mila guariti. Le persone malate in Italia al momento sono in totale 65.129.

La maggior parte dei nuovi contagi tra Lombardia (+462) e Piemonte (108). Nella regione lombarda anche 54 nuovi decessi.

