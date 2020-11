Torino, proseguono i lavori per l'area sanitaria Covid al Valentino

(LaPresse) - Proseguono i lavori di realizzazione della nuova area sanitaria dedicata ai pazienti Covid a bassa intensità al Padiglione V, presso l'area ex Torino Esposizioni. Si tratta dei lavori di allestimento delle 55 tensostrutture messe a disposizione dalla Croce Rossa, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione attraverso la Protezione civile e la Maxiemergenza 118. In particolare sono iniziate le prime operazioni di montaggio delle tensostrutture della Croce Rossa e del Field Hospital, EMT 2 (Emergency medical team) di proprietà della Maxiemergenza regionale, struttura unica in Italia e tra le sole 4 presenti in Europa. Il V Padiglione, messo a disposizione dal Comune di Torino, su richiesta dell’Unità di crisi della Regione Piemonte e con la collaborazione della Prefettura di Torino, accoglierà oltre 450 posti letto che saranno gestiti in forma integrata dalla AOU Città della Salute di Torino e dall’Asl Città di Torino. La fine dei lavori è prevista intorno al 20 di novembre.