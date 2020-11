Torino, continua la rabbia dei negozianti contro DPCM: "Falliremo"

A Torino non si placano le proteste degli esercenti contro le misure imposte dagli ultimi DPCM, che prevedono regole stringenti per i negozianti: “c’è gente che sta pensando addirittura al suicidio, questo è un momento veramente drammatico” afferma Sonia Patacchi, una delle organizzatrici della manifestazione di questa sera in Piazza Vittorio Veneto, e aggiunge: “se in questa settimana passa l’altro DPCM e le attività commerciali dovranno chiudere totalmente, c’è gente che fallisce"