Superato il milione di morti nel mondo

La pandemia di Covid-19 ha superato il mlione di morti nel mondo. Il calcolo delle vittime globali è stato effettuato da France Presse, sulla base dei dati ufficiali.

Gli Stati Uniti rimangono ancora la prima nazione e per numero di casi (7.089.611 su 32.919.487) e per le vittime (204.566 i morti accertati). Non va però meglio anche in India, secondo Paese al mondo per numero di contagi (5.992.532) e terzo per numero di vittime (94.503 i morti accertati). Stando agli ultimi numeri del ministero della Salute indiano, sono infatti 88.600 i nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore e 1.124 i morti. La media dei nuovi casi è diminuita di circa 7.000 al giorno nell'ultima settimana, dopo aver raggiunto il numero record di 97.894 il 16 settembre. Tuttavia, l'India dovrebbe diventare il paese più colpito dalla pandemia entro poche settimane, superando gli Stati Uniti.

