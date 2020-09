Speranza: Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Francia

"Serve grande prudenza per non vanificare gli sforzi fatti"

L'aumento di casi da coronavirus in Francia, ieri superata nuovamente quota 10 mila nuovi positivi, preoccupa anche il governo italiano che impone i tamponi a chi arriva dal Paese transalpino. "Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia. Dati europei sono critici. L’Italia sta meglio di altri Paesi, ma serve grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Twitter.

