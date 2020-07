Speranza: "Stop a ingressi da Serbia, Montenegro e Kosovo"

“Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”. Lo ha comunicato il ministro della Salute, Roberto Speranza su Facebook.

