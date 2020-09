Speranza: "Aumenteremo i tamponi e investiremo su telemedicina"

Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto durante il Question Time alla Camera e ha fatto il punto sulle strategie anti-Covid e sugli investimenti che deriveranno dal Recovery Fund. "Oggi siamo in grado di eseguire oltre 100mila tamponi al giorno e aumenteremo ancora i test nelle prossime settimane. Tra i test più promettenti c'è quello salivare, meno invasivo e più indicato per essere usato nelle scuole", ha detto Speranza.

"Avremo una grande opportunità: per la prima volta potremo fare una riforma del Sistema sanitario nazionale in un tempo in cui ci sono piu risorse - ha proseguito il ministro -. Dobbiamo recuperare il terreno perduto sulla sanità digitale e valorizzarlo come un tema chiave della riforma. Quindi useremo tutte le risorse disponibili per investire su telemedicina e digitale e investiremo in un nuovo piano per sostituire tutti i macchinari obsoleti".

