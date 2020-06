Spagna riapre Isole Baleari a 10mila turisti tedeschi

La Spagna consentirà ai turisti tedeschi di recarsi alle Isole Baleari per due settimane. Madrid ha riferito che si tratta di una prima prova di gestione dei flussi turistici in vista della totale riapertura dei confini in programma per il 1 luglio. Il governo guidato da Pedro Sanchez ha subito forti pressioni per far ripartire il settore che genera il 12% del Pil del Paese e garatisce 2,6 milioni di posti di lavoro. Nelle isole, secondo l'accordo raggiunto con il gruppo turistico tedesco Tui e altri tour operator, saranno ammessi fino a 10.900 cittadini tedeschi.

