Spagna, record di contagi in Europa: 716 mila

Sale ancora il numero di contagi in Spagna, che si conferma il Paese europeo con i numeri più elevati: 716.481 contagi totali, come confermato dal ministero della Salute iberico. Particolarmente grave la situazione della comunità di Madrid tanto che il ministro della Salute Salvador Illa è intervenuto in prima persona chiedendo alla politica locale di intervenire per fermare il contagio. Secondo la stampa iberica è ora in corso un negoziato tra il governo centrale e la comunità di Madrid per evitare un intervento diretto da parte della Moncloa. Il ministro ha spiegato di essere in contatto con la comunità madrilena e di averli "invitati a rivedere le misure annunciate e a seguire le raccomandazioni di scienziati e operatori sanitari", come riporta El Pais. Secondo il ministro "è urgentemente necessario un cessate il fuoco politico", o il governo centrale forzerà la mano e imporrà misure restrittive.

Negli ultimi giorni a Madrid centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro i nuovi lockdown, imposti in alcune zone per evitare il propagarsi dei contagi.

