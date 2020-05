Spagna: 113enne guarisce dal coronavirus, la più anziana a riuscirci al mondo

(LaPresse) E' una donna catalana di 113 anni la persona più anziana a sopravvivere al coronavirus, almeno tra quelle registrate dai bollettini. Si chiama Maria Branyas e vive in una residenza per anziani di Olot, nella provincia di Girona, nella quale la pandemia ha ucciso 17 persone ma non lei. L'incredibile nonnina è nata il 4 marzo 1907 a San Francisco, dove la sua famiglia si era trasferita. Dopo anni il rientro nella sua Spagna dove ancora vive. Nonna Maria nonostante ormai ci veda e senta poco ha capito benissimo il difficile periodo che sta vivendo il mondo. "E' una tragedia", ha commentato la donna che ha avuto la fortuna di essere colpita in maniera lieve dal virus.