Spadafora: "Ronaldo ha violato il protocollo anti-Covid"

Il ministro dello Sport sul viaggio del bianconero positivo in Portogallo

Per il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, Cristiano Ronaldo, ha violato il protocollo anti-Covid. "Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria", ha dichiarato il ministro rispondendo alla domanda di Gianni Minoli, nel corso di una intervista per il programma "Il Mix delle cinque" su RadioUno, nel corso della quale è stato chiesto a Spadafora se Ronaldo avesse violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo.

