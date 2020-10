Sono 2.844 i nuovi positivi, 27 decessi

Continua a salire il numero dei contagi da coronavirus in Italia: sono 2.844 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri erano 2.499) e 27 i decessi. Scendono, invece, di alcune migliaia i tamponi effettuati: 118.932 contro i 120mila processati nel giorno precedente. Il totale dei contagiati, da inizio pandemia, sale quindi a 322.751. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia e affette da covid-19 sono 297: il rialzo nelle ultime 24 ore è di tre persone. I ricoverati con sintomi sono 3.205, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 52.064.

La regione più colpita è la Campania con 401 nuovi casi, seguita da Lombardia (393) e dal Piemonte con 279 nuovi contagi, mentre registrano lo "zero" il Molise e la Valle d'Aosta.

I dimessi e guariti nelle ultime 24 ore sono 1.247.

