Sono 10.874 i nuovi contagi, quasi 145mila tamponi processati

Risalgono i contagi da coronavirus in Italia: sono 10.874 quelli delle ultime 24 ore (ieri erano 9.338) a fronte però di oltre 144.737 mila tamponi, circa 46mila in più rispetto a ieri, quando erano stati processati solo 98.862 test. Le vittime sono 89. Lombardia, Piemonte e Campania le regioni più colpite con rispettivamente 2.023, 1.396 e 1.312 nuovi casi.

Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è ora di 434.449: sono 142.739 gli attualmente positivi in Italia, con un incremento di 8.736, mentre sale a 36.705 il conteggio dei decessi.

Continuano a salire rapidamente i ricoveri in terapia intensiva: sono 73 in più nelle ultime 24 ore, stando ai dati del ministero della Salute (ieri erano state 47). Il totale è ora di 870 persone in terapia intensiva. Balzo anche per i ricoveri con sintomi: sono 778 più di ieri, che portano il totale a 8.454.

