Solo 300 nuovi contagi ma il numero di tamponi è molto basso

Continuano a scendere i contagi di coronavirus in Italia. L'ultimo bollettino della Protezione civile parla di 300 nuovi casi ma con un numero di tamponi molto basso, poco più di 35 mila (34.241). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 92 per un totale che tocca quota 32.877. Più di 1500 i guariti mentre scende ancora il numero delle persone attualmente malate: sono 1.294 in meno rispetto a ieri con il totale che scende a 55.300. In calo ancora le terapie intensive, -12 rispetto a ieri.

Pochi nuovi contagi anche in Lombardia, +148 mentre che conferma gli zero decessi di ieri. Nelle ultime 24 ore invece i morti sono stati 34. Oltre alla Lombardia solo il Piemonte registra più di 30 contagi. Nessun nuovo caso in Umbria, Calabria, Basilicata, Molise e Bolzano. In Sardegna una rilettura porta il dato addirittura in negativo (-2).

