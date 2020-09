Serie A, il patron del Napoli De Laurentiis positivo al coronavirus

(LaPresse) - Il coronavirus continua a colpire anche la Serie A. Dopo un nuovo caso di positività nel Torino che ha portato la squadra ad annullare le due amichevoli previste per venerdì 11 e sabato 12 settembre, giovedì mattina anche il Napoli ha comunicato che il presidente della squadra, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al virus. "La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri", ha scritto la società con una nota.

De Laurentiis, nonostante presentasse già sintomi riconducibili al Covid, si era presentato mercoledì all'assemblea dei Club di Serie A e in diversi momenti non avrebbe indossato la mascherina. Ora, presidenti e manager sono in isolamento in attesa del test.

