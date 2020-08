Scuola, nasce la coalizione europea per coordinare azione anti-Covid

"Costruire una coalizione tra gli Stati membri in modo da portare avanti azioni comuni per mettere a terra le migliori misure e proteggere scuole e alunni". E' il primo degli impegni sottoscritti nella dichiarazione congiunta del direttore regionale per l'Europa dell'Oms Hans Klug e e del ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del summit sull'impatto della pandemia sulla scuola. Dobbiamo sostenere i nostri insegnanti mentre navighiamo insieme nell'ignoto", ha sottolineato su Twitter Kluge, che rimarca poi come il coronavirus abbia "creato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi".

"Ancora una volta l'Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al ministro Roberto Speranza oggi 53 Paesi si confrontano con l'Oms sulla riapertura delle scuole in sicurezza. Questa oggi è la nostra priorità", commenta il premier Giuseppe Conte.

