Scuola, insegnanti sottoposti al sierologico a Milano

Continuano i test sierologici per insegnanti, bidelli e tutto il resto del personale in vista della difficile riapertura delle scuole. Le immagini si riferiscono all'ospedale San Carlo di Milano. In Lombardia le scuole private potranno iniziare a partire dall'1 settembre, mentre le pubbliche riapriranno il 7 settembre. Il test finger-pick è su base volontaria e gratuito per il personale scolastico.