Scuola, il messaggio di Conte: "All'inizio ci saranno difficoltà ma fate la vostra parte"

Il premier sul ritorno in aula dopo il lockdown: "Intensa emozione anche per me"

"Lunedì si torna a scuola, in gran parte d'Italia. Rivolgo un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico, genitori. Sarà un momento di intensa emozione. Così almeno è stato per me, ogni primo giorno di scuola. E' un'emozione che vivrò anche io da capo di un governo che si è impegnato per il ritorno in sicurezza ma anche da padre di un figlio". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio postato sui social. "Questo rientro in classe è davvero importante, ci saranno difficoltà e disagi soprattutto all'inizio ma dovrete fare la vostra parte e rispettare le regole di tutela" ha aggiunto Conte

