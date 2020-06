Scuola, Azzolina: "Mai pensato a studenti in cabine di plexiglass"

Dietrfront del Ministero dell'Istruzione. A settembre nelle aule delle scuole non ci saranno le cabine in plexiglass per mantenere il distanziamento sociale tra gli studenti. È stata la stessa ministra Lucia Azzolina a spiegarlo con un post e un video pubblicati sul proprio profilo Facebook. "Nessuno del Comitato tecnico-scientifico, e tanto meno qui al Ministero, ha mai immaginato di chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza, come è stato invece raccontato in queste ore in maniera quanto meno superficiale", ha precisato Azzolina.

"Ho visto immagini surreali di ragazzi chiusi dentro a strutture simili a gabbie. Questa è disinformazione. Nessuno ha mai pensato a cose del genere", ha aggiunto la ministra, sottolineando: "Semmai sono due anni che parlo del problema delle classi pollaio. E oggi finalmente tutti si accorgono del numero di alunni nelle classi delle scuole italiane".

"Siamo al lavoro, giorno e notte, per riportare gli studenti a scuola con le giuste misure di sicurezza. Senza eccessi, senza forzature. Vogliamo tornare alla normalità e lo faremo trovando il giusto bilanciamento tra due diritti sacrosanti, quello all’istruzione e quello alla salute", ha concluso Azzolina.

