Scuola, approvato da Conferenza Stato Regioni documento su contagio

E' stato approvato all'unanimità dalla Conferenza Unificata di Stato, Regioni ed Enti locali il parere sul documento dell'Istituto superiore di Sanità sul tema contagi sulla scuola ."Penso che questa approvazione unanime garantisca meccanismi di prevenzione condivisi in tutto il Paese ed eviti frammentazioni e disomogeneità, assicurando sicurezza nei plessi scolastici", ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia in conferenza stampa da Taranto. "E' chiaro che il Covid non si sconfigge per decreto ma per comportamenti. I tanti documenti unitari adottati nei mesi ci hanno aiutato a governare meglio le fasi dell'emergenza. La situazione evolve ogni settimana", ha aggiunto Boccia, annunciando per lunedì la convocazione di una nuova Conferenza unificata, sul tema trasporti.

