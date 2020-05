Scendono i nuovi contagi in Italia ma è basso il numero dei tamponi

Calano i nuovi contagi in Italia. L'ultimo tabellino della Protezione civile segnala un aumento di 531 casi contro i 669 di ieri. E' basso però il numero dei tamponi: sono 55.824 nelle ultime 24 ore. Giovedì e venerdì avevano superato quota 70 mila. Poco indicativo il numero dei decessi: l'aumento è di 50 morti, nessun decesso segnalato in Lombardia. I guariti sono 1.639 mentre le persone attualmente malate sono 1.158 in meno rispetto a ieri per un totale che è oggi 56.594. In calo ancora le terapie intensive (-19).

Scendono i contagi anche in Lombardia, unica regione in cui l'aumento dei casi però è a 3 cifre. Sono +285 mentre ieri erano stati 441. Alle spalle della Lombardia è la Liguria con il maggior incremento di contagi (+53) davanti a Emilia Romagna e Piemonte. Nessun nuovo caso in Umbria, Sardegna e Calabria.

