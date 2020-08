Scendono i casi ma diminuiscono anche i tamponi: 1365 positivi

Scendono i nuovi casi di Covid-19 in Italia secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. I contagi sono 1.365 a fronte di 81.723 tamponi effettuati: ieri i test avevano raggiunto la cifra record di 99.108 con 1.444 nuovi positivi. Sono 4 i morti nelle ultime 24 ore nel nostro paese. Sono 7 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, per un totale di 86. 90 in più le persone ricoverate negli altri reparti , che arrivano così a 1.337. 312 le persone dimesse nelle ultime 24 ore, per un totale di 208.536.

