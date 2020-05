Sardegna riapre le spiagge ma quarantena per chi arriva da fuori

È stata messa a punto e firmata nella notte dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, l'ordinanza che regola le riaperture sull'isola. Da oggi è previsto libero accesso a tutte le spiagge. Tra le altre regole, l'obbligo di mascherina in tutti i locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all'aperto se non è possibile mantenere la distanza di un metro, ma soprattutto la quarantena in casa per 14 giorni per chi proviene da altre regioni. Da Olbia ripresi i ivoli su Roma e Milano, Sarebbe allo studio un 'passaporto turistico' per accedere all'isola in previsione della stagione turistica, che poytrebbe fare sbarcare 1, 5 milioni di persone. Necessario potrebbe essere affettuare test sanitari prima di partire e a proprie spese, con bollettino allegato al biglietto

