Sardegna: ipotesi navi e aerei per il rientro dei contagiati

Decine di turisti, risultati positivi al coronavirus mentre erano in vacanza, e ora bloccati. Da giorni la Sardegna, che nel giro di un'estate si è trasformata da regione Covid-free a focolaio d'Italia, chiede al governo un piano di rientri in sicurezza per i lavoratori rimasti nel limbo. Ora sembra che la Protezione Civile stia mettendo a punto un programma di ritorno dall'Isola. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di un ponte aereo o una nave che possa garantire un rientro in sicurezza. Dalla Regione restano comunque più cauti: "Attendo ancora una conferma - dichiara l'assessore alla Sanità Mario Nieddu Nulla di fatto per l'accordo che la Sardegna voleva siglare con il governo, e con la Regione Lazio, per i controlli e i tamponi negli scali da e per l'Isola.