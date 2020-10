Salvini: "Governo non si limiti a chiudere, aspettiamo di essere coinvolti"

"Il Governo non si limiti alle chiusure, alle mascherine e alle distanze, ma si occupi anche del benessere degli imprenditori, dei lavoratori e delle famiglie italiane, cosa che nei mesi scorsi non ha fatto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea annuale di Assolombarda all'Hangar di Linate. "Noi ci siamo - ha aggiunto - , aspettiamo solo di essere coinvolti. Possibilmente non solo tramite televisione".

"La salute prima di tutto però con un occhio al futuro, ai giovani, al lavoro, alle imprese, alle aziende, a chi ha perso il lavoro. Mi auguro che rispetto alla fase drammatica dei mesi scorsi, il Governo ponga attenzione ovviamente alla salute, ma anche alla salute economica e familiare, agli italiani dimenticati" ha sottolineato Salvini. "Perché i soldi promessi - ha aggiunto - non sono arrivati, la cassa integrazione non è arrivata e soprattutto ai liberi professionisti, alle partite Iva, alle aziende che non hanno visto un centesimo o hanno visto troppo poco".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata