Salgono ancora i contagi, si impenna il numero di morti: 151 in 24 ore

Boom di contagi da Covid-19 in Italia, 19.644 in 24 ore, che portano il totale dei contagi italiani a 504.509. Salgono i morti, 151 in un solo giorno, secondo il bollettino del ministero della Sanità. Calano i tamponi, 177 mila contro i 182 mila di ieri. Il rapporto test-positivi è salito all'11%, ieri era al 10,5% mentre il giorno precedente al 9,4%. Non si ferma dunque l'impennata dei contagi.

La Lombardia registra ancora il dato più alto, con oltre 4900 contagi nelle ultime 24 ore, nel Lazio il rapporto tra tamponi e positivi è del 7%.

