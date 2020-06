Salgono ancora i contagi, lieve flessione in Lombardia. Alto il numero dei decessi

Un piccolo scambio di numeri tra vasi comunicanti che però non varia il dato sostanziale: i nuovi contagi quotidiani restano sopra i 300, oggi con un lieve rialzo nazionale e una lieve flessione in Lombardia, la Regione che desta ancora oggi qualche preoccupazione in più. +333 i nuovi casi totali (ieri erano stati +329), mentre la Lombardia segna +216 (ieri era +242). In Pimonte sono 31 mentre in Emilia Romagna 32. Solo 4 le Regioni che non contano alcun nuovo contagio

Alto nel Bollettino della Protezione Civile il numero odierno dei decessi, oggi se ne registrano 66, più dela metà sempre in Lombardia (36)

Non altissimo il numero dei tamponi effettuati, 58.154 contro i 77.701 di mercoledì

I guariti sono 1.089

Il totale degli attualmente positivi oggi è di 23.101 persone. 168 quelli ricoverati in terapia intensiva

