Salgono ancora i casi: 1.616 nuovi positivi

Continua il trend di aumento dei nuovi casi di Covid-19 in Italia: 1.616 su 98.880 tamponi. Giovedì erano stati 1597 con poco più di 94 mila test. Uguale il numero di vittime, 10, per un totale di 35.597. Crescono anche i pazienti in terapie intensive, con 11 ricoveri in più rispetto a giovedì, per un totale di 175. I guariti sono complessivamente 212.432, 547 in più nelle ultime 24 ore.

