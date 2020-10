Salgono a 16.079 i nuovi contagi in Italia, 136 i decessi

Sono 16.079 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 15.199. Le vittime salgono a 136, portando così il totale dei decessi da inizio pandemia a 36.968. Rimane alto, ma stabile rispetto a ieri, il numero dei nuovi casi in Lombardia che con 4.125 covid-positivi nelle ultime ore continua ad essere la regione con più infezioni, seguita dal Piemonte con 1.550 casi e dalla Campania che ne conta 1.541.

Scende il numero dei tamponi processati nell'ultimo giorno con 170.392 test, ieri erano 177.848. Il rapporto tra i test analizzati e i positivi sale al 9,4%: è il più alto dalla recrudescenza del virus.

I ricoveri in terapia intensiva sono 992 (+66 in 24 ore), quelli ordinari sono 9.694 (+637), mentre 158.616 persone sono attualmente in isolamento domiciliare.

