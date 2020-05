Sale ancora numero decessi, scende il dato dei nuovi contagi

Sono oggi 222.104 i casi totali di covid registrati in Italia con un incremento rispetto a ieri di 888 unità. Gli attualmente positivi diminuiscono invece di 2.809 casi, un dato da leggere in parallelo al numero di guariti particolarmente alto che si registra oggi: 3.502 in tutto.

Resta invece alto ed in aumento rispetto a ieri il numero dei decessi, 195 quelli registrati oggi. Importante la quantità di tamponi effettuati, pari a 61.973.

Il totale dei ricoveri in terapia intensiva è pari a 893, 59 pazienti in meno rispetto al ieri.

Nel dettaglio rimane alto, soprattutto nella percentuale sul totale, il numero di nuovi contagi riferiti alla Regione Lombardia: 394. Sono invece 169 quelli del Piemonte. Uniche 2 Regioni a registrare numeri a tre cifre

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata