Russia, 10mila nuovi casi in 24 ore. La Gran Bretagna supera la Spagna

In Russia sono stati registrati 10.028 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l'agenzia di stampa Interfax. Il totale di contagi nel Paese sale a 242.271 e l'incremento giornaliero è del 4,3%. La Russia rimane al secondo posto nel numero di casi di coronavirus nel mondo. In testa ci sono ancora gli Stati Uniti con 1,37 milioni di casi. La Russia è seguita da Gran Bretagna (229 mila) che supera la Spagna (228mila casi) e quindi l'Italia (221mila).

I casi sono stati rilevati in 83 regioni e in particolare a Mosca sono 4.703 per un totale di 126mila contagi. In tutto la Russia ha registrato 2.212 morti di coronavirus, di cui 96 nelle ultime 24 ore. I guariti sono 48.003, 4.491 nelle ultime 24 ore.

