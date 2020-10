Ronaldo negativo al Covid-19

Lo ha comunicato la Juventus in una nota

Cristiano Ronaldo è guarito dal coronavirus. Lo comunica la Juventus in una nota sul proprio sito. Il tampone a cui si è sottoposto CR7 "ha dato esito negativo - spiega il club bianconero - Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare". L'asso portoghese sarà quindi a disposizione per la sfida di campionato di domenica con lo Spezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata