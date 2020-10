Roland Garros, Nadal asfalta Djokovic: è ancora il re di Parigi



Rafa Nadal ancora una volta re di Parigi. Il tennista maiorchino ha conquistato per la tredicesima volta in carriera il Roland Garros. Battuto in finale Novak Djokovic, travolto in tre set con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5. Lo spagnolo ha conquistato lo Slam francese senza lasciare per strada neanche un set. Con questa vittoria Nadal aggancia Roger Federer a quota 20 Slam. Per Nadal si tratta dell'86° titolo in carriera.

