Risalgono contagi: 353 decessi in un giorno e 28.244 nuovi casi

+120 vittime in 24 ore, è record della seconda ondata. Oltre 180mila tamponi processati: rapporto test-positivi al 15,49%

Tornano ad aumentare i nuovi contagi da coronavirus in Italia, con 28.244 casi registrati nelle ultime 24 ore, con un forte aumento dei decessi che dai 233 di ieri sono passati a 353 (+120), che porta a ben 39.412 il bilancio dei morti dall'inizio della pandemia La Lombardia conta 6.804 nuovi casi, rimanendo la regione con i contagi più numerosi, seguita dal Piemonte con 3.169 e dalla Campania che vede 2.971 nuovi contagiati.

I tamponi processati sono 182.287.

I dimessi e guariti da ieri sono 6.258, per un totale di 302.275 dall'inizio della pandemia ma salgono i ricoveri in terapia intensiva: 203 nelle ultime 24 ore (ieri erano 83), per un totale che sale a 2.225.

