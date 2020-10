Rialzo record di contagi in Italia, 15.199 in 24 ore. I decessi sono 127

Non si ferma la crescita dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono 15.199, circa 4 mila in più di ieri. Ma è record anche di tamponi: ne sono stati processati 177.848. Si alza anche il numero dei decessi: oggi ne sono stati segnalati 127 per un totale aggiornato a 36.832. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono in totale 926, in crescita di 53 unità, mentre i ricoverati con sintomi toccano quota 9.057. Aumentano anche i guariti o dimessi, 2.369 in più di ieri. In totale le persone attualmente malate nel nostro Paese sono 155.142.

La regione con il maggior numero di contagi resta la Lombardia che oggi ha registrato un rialzo impressionante: 4.125 i contagi in 24 ore. A seguire Piemonte con 1.799 nuovi positivi e Campania, 1.760. Balzo in avanti anche del Veneto che ha registrato 1.422 nuovi contagi

