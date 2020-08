Resta alto il numero di casi: 1462 con oltre 97 mila tamponi

Resta in crescita la curva dei contagi da Covid-19 in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute i nuovi positivi sono 1462 con 97.065 mila tamponi effettuati. Giovedì erano stati 1411, a fronte di oltre 94mila test processati. Aumenta anche il numero di decessi, 9, contro le 5 vittime delle 24 ore precedenti. Il totale di morti arriva così 35.472 dall'inizio dell'epidemia nel nostro Paese. Sono 7 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, per un totale di 74 unità. 47 i pazienti ricoverati negli altri reparti, per un totale di 1.178 persone.

