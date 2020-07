Record contagi in Usa: oltre 50mila in un giorno

Nuovo record di casi confermati di coronavirus negli Usa: sono stati 50.203 quelli registrati in 24 ore, rispetto al precedente picco di 45.255 il giorno prima. Nel Paese i contagi confermati sono 2.685.000, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, mentre le persone morte per Covid-19 sono oltre 128mila. Almeno cinque Stati, ha riferito Cnn, hanno registrato in parallelo nuovi aumenti record di infezioni nei loro territori, cioè Arizona, California, North Carolina, Tennessee e Texas.

In particolare in California, lo Stato più popoloso, i nuovi casi sono stati 9.740, di cui 5.898 nelle ultime 24 ore e 3.842 non registrati in precedenza su un periodo di 5 giorni. La diffusione della malattia nel sud ha spinto numerosi Stati in altre zone del Paese a sospendere o fare dietrofront sulle riaperture e sull'allentamento delle restrizioni anti-contagio, anche in vista della festività del 4 luglio. Le autorità sanitarie hanno chiesto agli statunitensi di festeggiare restando in casa, per evitare un boom di contagi simile a quello che si era verificato in occasione del Memorial day. Il massimo esperto di malattie infettive Anthony Fauci ha avvertito di temere che si arrivi presto a 100mila nuove infezioni quotidiane negli Usa, se i focolai attuali non saranno arginati.

In grave difficoltà Donald Trump, che raggiunge nuovi record di impopolarità, secondo uun ultimo sondaggio il 70% degli americani lo accusa di non avere saputo gestire l'emergenza. Dal canto suo il presidente prosegue sulla sua strada e descrive il virus come un fastidio che prima o poi sparirà da sè. "Penso che, a un certo punto, in qualche modo semplicemente scomparirà, lo spero", ha detto The Donald a Fox Business. Nell'intervista, Trump ha anche nuovamente respinto le critiche sul fatto che alcuni Stati siano stati troppo frettolosi sulla riapertura.

