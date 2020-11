Quasi 3omila contagi in un giorno, 208 le vittime

Sono 29.907 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 208 le vittime, che portano ad un totale di 38.826 decessi da inizio pandemia. Calano a 183.457 i tamponi processati nell'ultimo giorno, 32.429 in meno rispetto al giorno precedente quando sono stati effettuati oltre 215mila test. Il rapporto positivi-tamponi sale al 16,3%. I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 96.

Le regioni più colpite rimangono la Lombardia con 8.607 nuovi contagi, la Campania con 3.860 nuovi casi e la Toscana che ne conta 2.379.

